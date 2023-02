Pink revela que grabar “Lady Marmalade” fue una mala experiencia por culpa de Christina Aguilera

“Lady Marmalade” marcó toda una generación y al día de hoy sigue siendo la favorita de muchos, pero lo que jamás imaginamos fue que para Pink hacer el videoclip resultó toda una odisea.

Lee también: RBD estrena su sencillo "S.H.E.A" ¡Escúchalo aquí!

Recientemente la intérprete de “Just Give Me a Reason” reveló que durante la grabación del video del exitoso tema la pasó muy mal debido a su mala relación con Christina Aguilera.

“No fue muy divertido de hacer”, dijo Pink al medio británico en una entrevista. “Había mucho alboroto y había algunas personalidades. ¡Kim y Mya fueron amables!”, recalcó.

La nativa de Pensilvania, colaboró con Lil' Kim, Mya y Aguilera para hacer una versión del sencillo de 1974 de “LaBelle” el cual se convirtió en un éxito mundial.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la cantante, de 43 años, habla sobre la rivalidad con Christina, pues en anteriores entrevistas confesó que todo comenzó cuando un productor decidió que la parte más alta de “Lady Marmalade” la cantaría la intérprete de “Pero me acuerdo de ti” sin consultarlo con el resto del equipo.

“Me puse de pie y dije 'Hola ¿Cómo estás? Muy amable de tu parte presentarte. Soy Pink y ella no tomará esa parte. Creo que de eso se trata la maldita reunión’”'.

Tiempo después las famosas limaron asperezas y dejaron sus diferencias en el pasado.

Lee también: Rihanna cantará en los Premios de la Academia el tema que hizo para "Black Panther"

“Ella tiene mucho talento y en el fondo yo también he tenido días malos. Ella es una persona muy dulce. Nos reconciliamos en The Voice”, explicó Pink. “No la había visto en años y años y años. Nos convertimos en mamás. Crecimos. Nos abrazamos. Es así de simple. Me siento muy bien por eso”.