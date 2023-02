“Kill Bill” de SZA es la #1 de la semana en la lista Del 40 al 1 de LOS40

“Kill Bill” es una canción de la cantautora estadounidense SZA de su segundo álbum de estudio, SOS lanzada como sencillo el 10 de enero de 2023.

La canción toma el título de Kill Bill: Volumen 1 (2003) y Volumen 2 (2004), una duología de películas de artes marciales que se centra en una asesina llamada The Bride y su búsqueda de venganza contra su ex novio asesinando. Reflejando el argumento de las películas, la letra de la canción habla de la fantasía de SZA de matar a un ex novio y a su nueva novia por celos.

