Selena Gómez se aleja de las redes ¿por pelea con Hailey Bieber y Kylie Jenner?

Selena Gómez es una de las celebridades que no deja de compartir detalles de su vida privada en redes sociales, incluso ha gustado tanto su contenido que recientemente que en su cuenta de Instagram logró superar el número de Kylie Jenner convirtiéndose en la mujer con más seguidores de la aplicación, con más de 380 millones.

Sin embargo, la cantante se ha visto envuelta en diferentes polémicas, todas ellas relacionadas con la actual pareja de su exnovio.

Aunque siempre se ha dicho que la relación entre Hailey Bieber y ella no es nada buena, ellas mismas desmintieron los rumores posando juntas en una fotografía durante la segunda gala anual del Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, pero todo parece indicar que todo fue una mentira.

Todo el nuevo pleito comenzó cuando Kylie Jenner, íntima amiga de la esposa de Justin Bieber, subió una historia de Instagram donde hacía un comentario en referencia a sus cejas: "¿Esto ha sido un accidente?". Más tarde, también publicaba una captura de una videollamada con Hailey enfocando las cejas de ambas.

Hasta aquí todo podría parecer normal, si no fuera porque horas antes Selena Gómez había publicado un vídeo donde decía "he laminado mis cejas más de la cuenta por accidente", por lo que los fans no tardaron en relacionar dichos comentarios de Kylie y Hailey como una burla.

Por si fuera poco, un vídeo de Hailey Bieber haciendo una cara de asco al escuchar el nombre de Taylor Swift causó el enojo de la intérprete de “Calm Down”, a pesar de que se dice que el vídeo es antiguo Gómez no dudo en dejar un comentario de apoyo: "Lo siento, es mi mejor amiga y continúa siendo una de las mejores en la industria".

Momentos después, la actriz hizo un directo en su cuenta de TikTok para explicar su decisión de abandonar las redes sociales.

"Me encanta cómo soy, no me importa si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me voy a tomar un descanso de las redes sociales, porque todo esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto, así que... ¡Los quiero mucho! Y los veré más temprano que tarde, yo solo voy a tomarme un descanso de todo".

Aunque por el momento su cuenta de Tik Tok ha desaparecido, su perfil de Instagram sigue activo.