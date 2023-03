Ben Affleck volvería a Batman pero con otro rol para la película

Ben Affleck tiene planeado regresar a Batman, sin embargo, no con el traje del murciélago, sino que, con un rumbo completamente diferente.

Ante los recientes cambios en Warner Bros Discovery y la llegada de los nuevos directores ejecutivos de DC Studios, el esposo de JLo podría estar contemplado para un nuevo rol.

Según un fuerte rumor apunta a que el actor, de 50 años, regresará a la franquicia, pero esta vez como director de la nueva película “Batman: The Brave and the Bold”.

Como ya lo han dicho este nuevo filme será la nueva versión del superhéroe de DC.

Aunque hasta el momento todo queda en especulaciones, no se puede descartar del todo, pues recordemos que el propio James Gunn aseguró que Ben volvería, pero no estaba aún vinculado con ningún proyecto. Tal vez pronto nos den la sorpresa.