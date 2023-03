Lady Gaga confiesa que le gusta pasar tiempo a solas

A pesar de ser una de las personas más famosas del planeta, a Lady Gaga le gusta mantener su círculo pequeño.

Lee también: Ofrecen millones a Piqué por promocionar app de citas ¡para casados!

La ganadora de 13 premios Grammy admite que le gusta "tener tiempo para estar sola" y disfruta tanto de su propia compañía que no busca tenerla de otra manera.

“Estoy realmente interesada en vivir una vida más solitaria”, dijo a la revista Wallpaper. "Es realmente agradable tener tiempo para estar solo, ser expansivo y saber que eres suficiente. Desearía poder decirle eso a mi yo más joven.

“Cuando era más joven, pasaba mucho tiempo sola escribiendo música, pero cuanto más exitosa era, más sentía que necesitaba que otras personas me dijeran que era genial”, agregó.

La ganadora del Premio de la Academia dijo que sus intenciones con la música siempre se han centrado en el oficio y no en las recompensas que conlleva.

Lee también: Tiesto nos cuenta cómo fue su experiencia en el EDC

“Lo sé porque en realidad no paso mucho tiempo en Hollywood. Puede que luzca como que lo hago porque a veces ocurre la temporada de premios y me ves en las alfombras rojas. Pero estoy mucho en casa trabajando. Eso es lo que realmente me hace feliz”.