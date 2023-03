Thalía lanza colaboración con Kenia OS ¿lanza indirectas como Shakira para Tommy Mottola?

Esto de hacer “canciones de la venganza” se está poniendo de moda, primero Shakira en “Music Session 53” tiró con todo en contra de su ex Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía; después Miley Cyrus con “Flowers” lanzó varias referencias hacia su ex, Liam Hemsworth; Tini también le entró con “Las Jordans” con algunas frases que podrían ser para su ex Sebastián Yatra y ahora es el turno de Thalía.

La famosa interpreté de “Amor a la mexicana” y Kenia OS lanzaron una colaboración con un cover del tema “Para no verte más” que hizo famoso La Mosca Tsé-Tse en 1999, y algunos usuarios comenzaron a especular que podría ser una indirecta para Tommy Mottola, esposo de la mexicana.

Esto después de los rumores de infidelidad y hasta de divorcio, sin embargo, ambos siguen mostrando que su matrimonio es sólido, incluso comparten los momentos que pasan juntos con sus hijos, Sabrina y Matthew, para demostrar que no están atravesando por ninguna crisis matrimonial.

La canción ya está disponible en las principales plataformas de música digital como Spotify o YouTube Music.