Amigo de Piqué levanta sospechas de que Shakira también fue infiel

Desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron el final de su relación sentimental han acaparado todos los titulares, los rumores de infidelidades de parte del exfutbolista empezaron a tomar fuerza, pero las dudas se aclararon con cuatro canciones de la colombiana: “Te Felicito”, “Monotonía”, “Music Sessions #53 " y"TQG ", y sí, es un hecho que el atleta engañó a la cantante.

Sin embargo, hasta el momento sólo conocemos la versión de la barranquillera, en tanto, el catalán sólo confirmó su nueva relación con Clara Chía, pero ha permanecido en silencio respecto a los detalles de la ruptura.

Recientemente el comunicador Jordi Basté, amigo cercano de Piqué, sembró la duda sobre las declaraciones de la intérprete y destacó que durante todos estos meses el deportista se ha convertido “en el malo de la película”.

“Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos se sorprenderán. Quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, expresó.

Asimismo, el locutor sugirió que “sabe algo que no puede decir”, aunque no niega la infidelidad de Piqué con Clara Chía, da a entender que la artista, de 46 años, también engañó a su pareja.