Reviven "virus zombie" que estuvo 49 mil 500 años congelado en el Ártico

Recientemente, en las redes sociales circuló la noticia de que unos científicos revivieron un “virus zombie” que estuvo congelado en el Ártico durante 49 mil 500 años.

Por supuesto que aunque al principio parecía una noticia más, a muchos preocupó, ya que si se salen de control podrían generar un grave problema en la humanidad.

Por lo que se sabe hasta el momento, este virus fue redescubierto debido a que el calentamiento global está descongelando a pasos agigantados algunas zonas en el Ártico, exponiendo así virus y bacterias que son desconocidas y al parecer peligrosas para los seres humanos.

La explicación científica más viable hasta el momento de lo que podría suceder en el futuro, se basa en que las altas temperaturas en la Tierra han provocado que el permafrost ( capa congelada de suelo bajo tierra) de la región del Ártico, se descongele por completo después de permanecer inactivas por decenas de miles de años, al punto de poner en riesgo la salud de personas y animales.

“Están sucediendo muchas cosas con el permafrost que preocupan, y esto demuestra por qué es muy importante que mantengamos la mayor cantidad posible de permafrost congelado”, dijo Kimberley Miner, científica climática del Laboratorio de Propulsión a a Reacción de la NASA, en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena.

Y es que el permafrost cubre una quinta parte del hemisferio norte y ha sustentado la tundra ártica y los bosques boreales de Alaska, Canadá y Rusia durante milenios.

De hecho, sirve como una especie de cápsula del tiempo que conserva, además de virus antiguos, los restos momificados de varios animales extintos que los científicos han podido desenterrar y estudiar en los últimos años.

Por otra parte y para comprender mejor los riesgos que plantean los virus congelados, Jean-Michel Claverie, profesor emérito de medicina y genómica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Aix-Marseille en Marsella, Francia, analizó muestras de tierra tomadas del permafrost siberiano para ver si hay partículas virales que sigan siendo infecciosas. Está en busca de lo que describe como "virus zombis", y ya ha encontrado algunos.

En su última investigación, publicada el 18 de febrero en la revista Viruses, Claverie y su equipo aislaron varias cepas de virus antiguos de múltiples muestras de permafrost tomadas de siete lugares diferentes en Siberia y demostraron que cada uno podía infectar células de ameba cultivadas.

Esas últimas cepas representan cinco nuevas familias de virus, además de las dos que había revivido anteriormente. La más antigua tenía casi 48.500 años, según un registro hecho por radiocarbono del suelo, y provino de una muestra de tierra extraída de un lago subterráneo a 16 metros (52 pies) por debajo de la superficie. Las muestras más jóvenes, encontradas en el contenido del estómago y en la capa de los restos de un mamut lanudo, tenían 27.000 años.

Que los virus que infectan las amebas sigan siendo infecciosos después de tanto tiempo es indicativo de un problema potencialmente mayor, dijo Claverie. Teme que la gente considere su investigación como una curiosidad científica y no perciba la posibilidad de que los antiguos virus vuelvan a la vida como una grave amenaza para la salud pública.

“Vemos estos virus que infectan amebas como sustitutos de todos los demás posibles virus que podrían estar en el permafrost”, dijo Claverie a CNN.

“Vemos las huellas de muchos, muchos, muchos otros virus”, agregó. “Así que sabemos que están allí. No sabemos con certeza si todavía están vivos. Pero nuestro razonamiento es que si los virus que atacan las amebas todavía están vivos, no hay razón por la que los otros virus no sigan vivos y sean capaces de infectar a sus propios anfitriones”.