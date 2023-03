A falta de Bad Bunny, Medio Metro podría dar concierto gratis en el Zócalo

El gobierno de nuestra bella Ciudad de México llevará a cabo en el Zócalo el “Gran Baile con Sonideras y Sonideros”, que se realizará el próximo 25 de marzo y podría tener la presentación estelar de Medio Metro.

La noticia se da después de que se asegurara que las autoridades estaban en negociaciones para que Bad Bunny se presentará de forma gratuita en la misma sede donde estaría dando su show el famoso bailarín.

Aunque Medio Metro no ha confirmado su asistencia hay muchas probabilidades de que sí esté en el espectáculo.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, no quitar el dedo del renglón y no descarta que el intérprete de “Neverita” haga un espacio en su agenda y pueda presentarse en la plancha de la capital. Asimismo adelantó que ya están organizando una cartelera de conciertos gratuitos, pero señaló que todavía no pueden dar nombres, pues los artistas deben presentarse y vender boletos en escenarios de empresas privadas antes.