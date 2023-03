Piqué habla por primera vez de "Sessions 53" y así respondió a los ataques de Shakira

Después de meses de evitar hablar del tema, Gerard Piqué da sus primeras declaraciones sobre su polémica separación con Shakira.

Mientras Shakira buscó la manera de explicar cómo se dieron las cosas a través de sus canciones, el exfutbolista se había mantenido en silencio, sin embargo, fue durante una entrevista radiofónica en el programa "El món a Rac1", presentado por el su amigo Jordi Basté, donde habló al respecto de “Music Sessions 53”.

El comunicador preguntó al atleta si ya había escuchado el tema, que recientemente rompió varios récords Guinness, a lo que él respondió de inmediato que sí.

"Obviamente, la he escuchado, pero no quiero hablar del tema porque no toca, las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, yo creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien", dijo.

Sus declaraciones se dan a unos días de que la intérprete de “Monotonía” estuviera en el programa de Jimmy Fallon en donde se le ve a Sasha y Milan cantando la tiradera que la famosa hizo para el padre de sus hijos, una actitud contraria a lo que muchos pensaban, pues ellos demostraron que apoyan incondicionalmente la música de su mamá.

Los hijos de Shakira escuchando al fondo cantar en vivo la sesión #53 a su mamá y la gente preocupándose que es mal ejemplo. Ellos felices sin parte de la música que hace su mamá. Familia unida. Historia Pura pic.twitter.com/f45sH9QUcX — Shakira en español 🎶 (@shakiracarla) March 11, 2023

El catalán también habló sobre la aparición que tuvo Milan en una de las transmisiones de la Kings League, pero donde Piqué fue criticado por supuestamente usar al pequeño para tener más audiencia, algo que desmintió.

"Siempre me gusta que participe en cosas que lo hagan feliz, no estaba previsto que apareciera, pero me pidió salir y yo encantado. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen mejores. Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre", agregó.