Billie Eilish debutará como actriz en serie de suspenso

Billie Eilish le da un giro a su carrera para incursionar en la actuación; será en una serie de terror de Amazon en donde la veremos desarrollando esta nueva faceta.

La serie se llama “Swarm” y contará la historia de una psicóloga que manipula a sus pacientes para que hagan lo que ella pida a través de hipnosis.

La cantante tiene un papel protagónico de la mano del actor Donald Glover.

Este proyecto es uno de los grandes suelos de la intérprete de "Bad Guy", pues en anteriores ocasiones ya había externado su deseo de actuar, ya que desde que era niña le gustaba participaba en las obras de teatro de su escuela destacando que recibía felicitaciones por su interpretación.

"Si me enamoro del proyecto, me encantaría actuar en eso, solo tendría que hacerlo de forma correcta porque no soy actriz. No es mi vocación, pero siempre me ha gustado actuar", confesó.

“Swarm” se sumará al catálogo de la plataforma streaming este viernes. Mira aquí el tráiler.