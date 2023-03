Selena Gomez defiende a Hailey Bieber por los mensajes de odio que recibe de sus fans

Selena Gomez muestra su apoyo a Hailey Bieber, a través de sus historias de Instagram compartió una publicación para pedir a sus más de 400 millones de seguidores que el “hate” por Hailey termine, además del mensaje la cantante comenzó a seguir a actual novia de su ex.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto se detenga”, compartió la también actriz.