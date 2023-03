The Killers lanza su versión de “Where The Streets Have No Name” de U2

The Killers sorprendió a sus fans durante uno de sus shows al interpretar el clásico de U2, “Where The Streets Have No Name”.

Lee también: Con tierna publicación, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera confirman que serán papás

Brandon Flowers, vocalista de la agrupación narró que para ellos significaba un homenaje para la banda liderada por Bono y más porque se trataba del día de San Patricio.

“¿Sabes por qué celebramos el Día de San Patricio?”, le dijo Brandon a la multitud. “Llevamos con nosotros a un irlandés a donde quiera que vayamos. Estuvo haciendo luces para nosotros durante unos 17 años, Steven Douglas”. “¿Dónde estás, Steven?”, preguntó el cantante mientras buscaba al iluminador.

“Antes de que conociéramos a Steven, todos amamos a U2, y tenían el pequeño álbum llamado ‘The Joshua Tree’. Creemos que todos estamos de acuerdo con la legendaria banda”, agregó. Por último, Flowers destacó que le iban a hacer un pequeño tributo con “Where The Streets Have No Name”.

Lee también: Gerard Piqué olvida a uno de sus hijos en lujosa tienda y le llueven críticas

The Killers fueron anunciados como una de las figuras que estarán en el festival “Bourbon & Beyond 2023″ junto a Brandi Carlile y Bruno Mars. El evento de cuatro días se realizará en el Highland Festival Grounds de Louisville en Kentucky, del 14 al 17 de septiembre.