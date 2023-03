Georgina Rodriguez revela el insólito lugar donde tuvo intimidad con Cristiano Ronaldo

La docuserie de Georgina Rodríguez se está llevando todo el rating en Netflix en España y otros lugares del mundo y cómo no si ha hecho revelaciones íntimas junto Cristiano Ronaldo.

En un capítulo de “Soy Georgina” la modelo dio una la confesión mientras mostraba a sus amigos su casa familiar en Madrid y discutían sobre un tatuaje que tenía en los brazos.

"Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa. Estaba súper molesta con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba cansada de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: 'Me rindo'", dijo.

Iván, amigo de la modelo, comentó en tono bromista que “el amor lo podrían haber hecho en la cama, no en el spa” a lo que Rodríguez respondió: “No, lo hicimos ahí”.

Cuando la también empresaria fue cuestionada por su hermana sonrojada intentó retroceder pero ya había soltado el detallito.

Mucho de su genuina personalidad es lo que les ha gustado a los seguidores de la serie.