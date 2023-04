Critican a Disney por elección de actriz para Nani en “Lilo y Stitch”; aseguran que es muy blanca para el papel

Una nueva polémica enfrenta Disney, esto después de que eligieran a Sydney Elizabeth Agudong para protagonizar a Nani en el live action de “Lilo & Stitch”. Los internautas aseguran que la actriz es demasiado blanca para el papel.

Desde hace tiempo la casa productora ha apostado por hacer sus mayores clásicos en live action, los resultados han sido variables, pero cada anuncio de una nueva cinta nueva causa emoción entre los fanáticos del mundo mágico.

“La Cenicienta”, “Aladdin”, “Alicia en el País de las Maravillas”, “Pinocho”, “El Rey León”, “La Bella y la Bestia”, son algunas de las cintas que han sido adaptadas.

Sin embargo, han sido fuertemente criticados por intentar hacer una “inclusión forzada”, tal es el caso de “La Sirenita”, la cual será protagonizada por la actriz afroamericana Halle Bailey, algo que causó el descontento de muchos seguidores del filme, ya que recordemos que la princesa Ariel es blanca y de pelo pelirrojo y, a pesar de los argumentos que ha dado Disney la polémica no ha parado.

Hace unas semanas se dio a conocer que Maia Kealoha, una estrella infantil nacida en Hawái, dará vida al Lilo en esta película que será dirigida por Dean Fleischer Camp (“Marcel the Shell With Shoes On”).

Aunque a muchos no les gusto la elección que se hizo para encarnar a Nani, Sydney Elizabeth, más conocida por su trabajo en “On My Block”, nació y creció en Hawái, lo que justificaría que tiene las raíces esenciales para el rol, pero estos argumentos no han sido suficientes para los usuarios. ¿Tú qué opinas?