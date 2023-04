Miguel Bosé reveló durante la última gala del programa “Cover Night” que padece una extraña condición poco frecuente llamada sinestesia, una condición neurológica que cambia las percepciones de los sentidos, por lo que se considera que experimentan una realidad distinta que las demás personas.

Esta confesión vino después de que un concursante del programa dijera abiertamente que la padece, su revelación causó sorpresa y confusión entre los presentes, pues es una condición poco conocida.

¿Qué es la sinestesia?

La sinestesia o el padecimiento de “los sentidos mezclados” es una afección en la que un sentido puede experimentarse al mismo tiempo que otro. Por ejemplo, una persona con sinestesia podría sentir que algo áspero roza su mano cada vez que huele una flor, de acuerdo con National Institutes of Health.

Signos de la sinestesia

La sinestesia es diferente para todos los que la tienen, las personas con la enfermedad pueden experimentar:

Ver ciertas letras o números en colores específicos

Tener un cierto sabor en la boca que se desencadena al escuchar una palabra

Sentir una sensación de tacto al oler algo

Ver un color o forma en respuesta a escuchar un sonido

La Universidad Estatal de Pensilvania asegura que la sinestesia no es peligrosa pero aún no se conoce a fondo, por lo que siguen estudiándola para comprender qué es lo que la provoca, por ello aún no existe cura.