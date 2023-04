Foo Fighters está de vuelta con “Rescued” y anuncian su primer disco sin Taylor Hawkins

Hoy es un día feliz para los más fans de Rock, porque los Foo Fighters están de vuelta con la canción “Rescued” y anuncian su primer disco sin Taylor Hawkins.

Como saben, el 25 de marzo de 2022 murió Taylor Hawkins y muy al contrario de ser el fin de la banda, ellos han hecho algunos conciertos tributo, confirmaron gira y ahora preparan su disco sin el baterista.

Escucha “Rescued”

El álbum llevará por título “But Here We Are” y contará con 10 canciones inéditas producidas junto a Greg Kurstin.

El onceavo material discográfico de los Foo Fighters estará disponible el próximo 2 de junio.