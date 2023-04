Piqué revela que le tiene miedo a los mexicanos y esta es la razón

Gerard Piqué no ha dejado de estar en la polémica desde su separación con Shakira y su nueva relación con Clara Chía.

Hace unas semanas hizo comentarios desatinados en contra de los latinos cuando se refirió sobre los fans de la colombiana y nuevamente lo volvió a hacer, pero esta vez sobre los mexicanos.

Durante una trasmisión en vivo de la Kings League, reveló el motivo por el cual le 'huye' a los mexicanos.

"Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, contó.

Para Gerard Piqué, los mexicanos somos intocables 😝 pic.twitter.com/3jgrtuUi8Z — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 18, 2023

Durante la Kings League, Piqué tuvo unos roces con la afición mexicana luego de que se enfrentaran Aniquiladores y Rayo de Barcelona en un polémico partido, pues el exfutbolista decidió cambiar una regla para perjudicar al equipo del streamer Juan Guarnizo.

Guarnizo es colombiano, pero también cuenta con la nacionalidad mexicana, esto debido a su matrimonio con la influencer Arigameplays.