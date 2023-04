Así luce Bailee Madison, la niña de ‘Una Esposa de Mentira’

Bailee Madison saltó a la fama como la dulce niña que apareció en la película “Una Esposa de Mentira” (Just Go With It), junto a Adam Sandler y Jennifer Aniston.

Y suele pasar que después de que las estrellas infantiles triunfan en un filme, con el pasar de los años nos sorprenden con su radical cambio.

Pero antes de que estuviera en el exitoso filme de comedia participó en “El mundo mágico de Terabithia” (2007), en donde interpretó a May Belle Aarons.

Después estuvo en series como “Los hechiceros de Waverly Place”, “Once Upon a Time” y “The Fosters”; en el cine fue parte del elenco de “Watercolor Postcards”, “A Cowgirl ‘s Story” y “Parental Guidance”.

Actualmente, Bailee Madison tiene 22 años, en el 2018 exploró su faceta como coautora con el libro “Losing Brave” junto a Stefne Miller, además, en 2022 protagonizó “Pretty Little Liars: Original Sin” (HBO Max), interpretando a Imogen Adams.

¿Cuánto crees que haya cambiado?