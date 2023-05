Amaia Montero reaparece juntos a su ex Gonzalo Miró tras 6 meses de ausencia

Después de que Amaia Montero causará preocupación por unas imágenes en sus redes sociales donde se le veía muy desmejorada físicamente, su familia, amigos y fanáticos le brindaron su apoyo.

Más tarde la artista reveló que había sufrido un fuerte agotamiento mental debido al estrés y la ansiedad causados por la preparación de su nuevo álbum.

La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' se internó en una prestigiosa clínica para tratar su condición.

Pero lo que alegró a sus seguidores fue que la española, de 46 años, reapareció en redes muy mejorada y acompañada de su exnovio Gonzalo Miró, a quien agradeció públicamente por estar a su lado durante este difícil proceso.

Aunque la pareja rompió hace una década, Miró siempre ha mostrado un profundo afecto por Amaia y ambos mantienen una bonita amistad.

La instantánea fue acompañada de una canción muy significativa, “The Rembrandts- I'll be there for you”, famosa por ser el tema oficial de la serie “Friends”, donde la letra deja muy claro la relación que mantienen a día de hoy: "Yo estaré aquí para ti, cuando la lluvia empiece a caer. Estaré aquí para ti, como he estado antes. Estaré aquí para ti, porque tú también estás aquí para mí".