¿Taylor Swift y Matty Healy son novios? Hay rumores de que ya hasta viven juntos

El mes pasado se dio a conocer que Taylor Swif terminó su relación con Joe Alwyn tras seis años juntos, pero ahora todo parece indicar que ella ya le dio vuelta a la hoja.

Nuevos reportes aseguran que Swift ha comenzado un romance con Matty Healy, informó el medio The Sun.

“Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron”.

“Tanto Matty como Taylor han estado de gira durante las últimas semanas, por lo que han sido muchos Face-Timing y mensajes de texto, pero ella no puede esperar para verlo de nuevo”, comentó una fuente cercana a la estadounidense, de 33 años.

On tomorrow's front page: SUN WORLD EXCLUSIVE: Megastar Taylor Swift is dating another Brit — The 1975 frontman Matty Healy.https://t.co/VYw7USZlXe pic.twitter.com/gqure7m1NR — The Sun (@TheSun) May 3, 2023

Cabe destacar que en 2014 la intérprete de "Look What You Made Me Do" y Matty Healy comenzaron un romance que duró unos meses, aunque no se reveló por qué terminaron, allegados apuntan a que fue por problemas de tiempo, pero reza el dicho que “donde hubo fuego, cenizas quedan”, y podría estar aplicando con esta parejita.

Según el informante de The Sun, los famosos hará su romance oficial este fin de semana en un concierto de la cantante en Nashville, pues aseguran que no ya no puede ni quieren seguir ocultando su amor.