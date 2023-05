¿Quiere responderle a Shakira? Gerard Piqué propone a Bizarrap hacer una sesión

Después de la exitosa “tiradera” que Shakira hizo junto a Bizarrap en contra de Gerard Piqué, su novia Clara Chía y hasta su mamá, dejó muy mal parado al exfutbolista, quien sorprendió con su más reciente declaración.

El español externó sus deseos de poder trabajar junto al productor argentino, para hacer una “session”, lo que significaría una respuesta para su ex y de su misma cucharada, ya que la colombiana ha recurrido a la música para hablar de lo sucedido con el atleta, lanzando temas como “Te Felicito”, “Monotonía”,por supuesto la “Music Session 53”, y TQG junto a Karol G, todas con dedicatoria a quien fue su pareja por más de una década y el padre de sus dos hijos.

Por ello, el catalán demostró que quiere revancha, pues fue a través de un en vivo donde reveló que él también podría colaborar con Bizarrap y hasta, aseguró, que el resultado sería mucho más grande de lo que generó la colombiana.

"Una sesión de Bizarrap conmigo, si algún día se hace, no sería un chupito, sería algo grande de verdad. Sería que estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente, un chupito me parece poco”, confesó.

Sin embargo, hasta el momento el también DJ y compositor, de 24 años, no ha comentado nada al respecto, pero en redes sociales se dividieron opiniones.

"Dudo que Biza quiera hacer una sesión con Piqué. Los códigos de amistad entre latinos no se rompen", "Piqué se picó", "Muero por escuchar eso", "También quiere facturar", "¿Pues no que nada con Latam?", "Si lo está diciendo es porque ya pasó algo, Piqué no habla por hablar", "Se está ganando otra canción", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.