Ben Affleck y JLo protagonizan nueva pelea; esta vez el actor le azotó la puerta del auto

A casi un año de que Ben Affleck y JLo se casaron los hemos visto que van a todas partes juntos y aunque algunas veces posan felices han destacado más los momentos en que el actor luce con cara de agobio, incluso se ha vuelto blanco de memes.

También hemos presenciado discusiones en eventos públicos, donde la pareja se ve incómoda, pero en las últimas semanas la conducta de Ben Affleck ha dejado mucho que desear, pues se le ha notado más molesto que nunca.

Estamos hablando de los Grammy, que se transmitieron ayer, y no puedo creer la relación entre JLo y Ben Affleck ¿Qué opinan de esto cuentahabientes? pic.twitter.com/Svb4A44cK0 — marthadebayle (@marthadebayle) February 6, 2023

Recientemente el intérprete de “Batman” fue captado afuera de una hamburguesería en compañía de la cantante, desde el momento en el que sale Affleck del establecimiento se ve malhumorado, con esa actitud abre la puerta del auto a su esposa y cuando ella sube él le azota la puerta.

En el clip, la intérprete de "On The Floor" se ve tranquila disfrutando de una malteada, como si no hubiera pasado nada.

Ben Affleck está cansado de la vida. pic.twitter.com/kQaRFRjgp0 — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) May 10, 2023

Un día después la pareja acudió a una alfombra de “The Mother” y nuevamente se les vio discutiendo.

Según un reporte de DailyMail, los famosos estaban debatiendo sobre cómo debían posar en la sesión de fotos, pues la también actriz le decía cómo hacerlo.

Por supuesto que los rumores de que se avecina una separación han comenzado a tomar fuerza, pues fuentes cercanas al matrimonio aseguran que Ben se siente incómodo en el entorno de la cantante.