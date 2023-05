30 Seconds to Mars regresa con nueva música después de 5 años

¡Han vuelto! Tras cinco años sin sacar música, 30 Seconds to Mars han regresado con nuevo sencillo, se trata de “Stuck”, un tema que sienta las bases para una nueva era para la agrupación formada por los hermanos Jared y Shannon Leto.

El sencillo va acompañado de un videoclip que es una celebración de la forma humana, el diseño minimalista, la alta costura, el arte y la danza, llena de energía, se centra en un elenco de personajes increíblemente único que interpreta la canción con movimiento, metáfora y acción.

Pero eso no es todo… la canción es parte de algo más grande, se trata del álbum que alistan llamado “It’s the end of the World but it’s a Beautiful Day” (Es el fin del mundo, pero es un bonito día), el cual se lanzará en septiembre.