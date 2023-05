Según la nueva anécdota de Martha Higareda, León Larregui se inspiró en ella para esta canción

Martha Higareda lleva semanas siendo tendencia, esto después de que los internautas hicieron una recopilación de las historias que la actriz ha contado.

Lee también: Piqué sorprendido y molesto por la presencia de sus hijos en el videoclip "Acróstico" de Shakira"

Pero lo que llama la atención son lo extraordinarias que son, tanto que hay quienes creen que no son reales.

Pero internet no para y ahora usuarios revivieron un video de hace 5 años en donde la famosa fue invitada del Escorpión Dorado.

Durante la plática Higareda aseguró que ella y la historia de la película “Amarte Duele” sirvieron de inspiración para que León Larregui escribiera la canción Soñé.

Cabe destacar que el tema formó parte del soundtrack del filme de drama romántico protagonizado por Martha y Luis Fernando Peña.

“Ésta me gusta mucho, te voy a contar algo de esto. Zoé vio la película, inspirado en la película me acuerdo que me contó: ‘me dijo, me inspiró muchísimo y escribí esta canción para la película’”, expresó muy segura, aunque el Escorpión respondió con sarcasmo.

Lee también: Rumores de separación cobran fuerza: Ben Affleck y Jennifer Lopez protagonizan nueva pelea

La mexicana, de 39 años, se defendió y destacó que había sido la musa de León Larregui únicamente para esa canción.