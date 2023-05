¿Qué es el Síndrome del Impostor, trastorno que sufrió Paty Cantú mientras estaba en "LU"?

Paty Cantú tuvo sus inicios en la música dentro del dúo Lu junto a Mario Sandoval y recientemente reveló los incómodos momento que vivió durante esa época.

La cantautora aseguró que su entonces compañero tenía muy malos tratos con ella.

“En el dueto estaba con un hombre que me dijo que yo no podía, que no era, que no esperaba nada de mí más que adornar su talento con mi cara”, declaró Paty.

“Cuando decidí luchar y empezar a salir adelante, a hacer un nombre como artista completa: como compositora y productora; tenía mucha gente que no me la compraba porque además yo era un poco más tímida y no tan social, era más chica, ahí tenía una pequeña desventaja. Al principio a mí nadie me quería grabar mis canciones porque tenía la fama de que era la niña de Lu, y la niña de Lu nada más era el adorno”, confesó.

Los comentarios de su compañero en la agrupación la hizo desarrollar Síndrome del Impostor.

De acuerdo con la Gaceta de la UNAM, este síndrome fue descubierto por primera vez en mujeres en 1978, por las psicólogas Pauline Clance y Suzzane Imes, pero después se supo que también afectaba a hombres.

El síndrome del impostor es una creencia irracional que no permite al sujeto que lo padece tener confianza en sí mismo respecto a logros laborales. No se sienten capaces y siempre viven vigilantes y temerosos porque no creen merecer reconocimiento por su trabajo.

También padecen ansiedad, depresión, tristeza y trastornos emocionales que afectan su desempeño laboral, académico o profesional. Son incapaces de reconocer sus logros, les impide disfrutarlos como “éxitos propios pues creen que son producto de un golpe de suerte o por la ayuda de los demás”.

La intérprete de “Corazón bipolar” trabajo durante años en desarrollar confianza en sí misma y poder vencer los miedos infundados para poder disfrutar de cada uno de sus logros.

“Entendí que lo que tenía lo merecía y que ni la mujer, ni nadie tenían que agacharse o sentirse mal o creerse las palabras negativas de ningún extraño, uno tiene que ser el juez de sus propios límites y sus propios sueños, intentándolo hasta el final.

Sin embargo, consiguió quitarse esa voz de la cabeza que le decía “no puedes, no eres, no te lo mereces” y logró hacer una exitosa carrera solista, llenar los foros en donde se para y conseguir que otros artistas cantaran sus composiciones.