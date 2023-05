Esto contaron los amigos de Shakira sobre su "relación" con Tom Cruise

Desde que Shakira terminó su relación con Gerard Piqué ha acaparado todos los titulares y todos hemos sido testigos del duelo que la colombiana vivió, pues en sus últimos lanzamientos musicales hizo una catarsis de lo sucedido con el padre de sus hijos.

Ahora que la cantante comenzó una nueva etapa en Miami se le ha visto recuperar su vida social y por supuesto que los galanes no le han faltado.

Uno de los más interesados en conocer más a la intérprete de “Te Felicito” es Tom Cruise, pues desde que se les vio juntos en el GP de Miami los rumores de romance no han parado.

La popular cantante colombiana Shakira fue captada conversando con el actor Tom Cruise, junto a sus hijos durante el Gran Premio de Miami. #losmocanos pic.twitter.com/JGl58GmxoR — LosMocanos (@LosMocanos) May 8, 2023

Aunque ambas celebridades prefirieron no pronunciarse al respecto, las amistades de la artista decidieron frenar un poco las especulaciones.

“Cuando los amigos están en Miami, se reúnen”, dijo Ana Lourdes Martínez, amiga cercana de la barranquillera. “La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, agregó.

Esta declaración se suma a la dio otra fuente cercana a ella cuando comenzaron a relacionarla con el actor de Hollywood.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”. Asimismo aseguró que las versiones de un posible noviazgo causaron gracia en Shakira.

Días después de que asistió a la carrera de la Fórmula 1 se le vio cenando y paseando con el piloto Lewis Hamilton, aunque no trascendió más.

En redes sociales ha estado muy activa compartiendo sus pasatiempos, reuniones con amigos y se especula que está trabajando en una nueva canción con Bizarrap y Duki.