Ellos serán los protagonistas del live action de "Cómo entrenara a tu dragón"

Así como Disney también Dreamworks se suma a los live actions y han decidido adaptar la aclamada trilogía de “Cómo entrenar a tu dragón”, emocionando a los fans, pues ya desean ver al dragón Chimuelo en esta nueva versión.

En febrero se anunció que el proyecto ya estaba en desarrollo y algunas fuentes cercanas aseguran que el proceso de casting ya está en marcha, pero por fin los productores dieron un adelanto sobre el elenco de la ya esperada cinta.

Según el medio estadounidense The Hollywood Reporter, los protagonistas de la película serán Mason Thames, quien protagonizó el éxito de terror de Universal “El Teléfono Negro”, y Nico Parker, la actriz en ascenso que fue vista por última vez en “The Last of Us” de HBO, ambos darán vida a los personajes de Hipo y Astrid.

La historia está basada en los libros de Cressida Cowell, la cual se centra en la historia de amistad prohibida entre un joven vikingo llamado Hipo y Chimuelo, un dragón herido al que tiene que cuidar debido a que es incapaz de asesinar a su especie, creando así su vínculo inquebrantable que se forja durante las tres películas, en donde enfrentan a cazadores de dragones para eliminar el prejuicio de la humanidad contra ellos, conociendo temas del amor y el dejar ir.

Mientras que el personaje de Astrid es alguien que desprecia a los dragones, pero al vincularse con uno, se convierte en la compañera de Hippo para defender a las míticas criaturas.

Dean DeBlois, el cineasta detrás de la trilogía animada original, regresa como escritor, director y productor de esta nueva adaptación.

Se espera que el filme llegue a las salas de cine el próximo 14 de marzo de 2025.