Confirmado: Zendaya y Tom Holland protagonizarán una nueva película de Spider-Man

Amy Pascal, productora de Sony Pictures en las películas más recientes de Spider-Man, confirmó a Variety que la cuarta parte de la saga con Tom Holland y Zendaya es un hecho.

Lee también: En esta fecha nacerá León, el bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Sin embargo, ahora mismo “Spider-Man 4” depende de la huelga de guionistas.

“¿Nos gustaría hacer otra película? Desde luego”, empezaba a explicar Pascal. “De hecho estamos en ello, pero está teniendo lugar la huelga de guionistas y ninguno de nosotros está trabajando durante la misma. La apoyamos y empezaremos cuando se pongan de acuerdo”, confesó.

Recordemos que la huelga de escritores comenzó el 2 de mayo de este año luego que la WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión no lograran llegar a un acuerdo tras seis semanas de negociaciones. Desde entonces, películas y series de televisión como “Stranger Things”, “Euphoria” y “The Last of Us”, no han podido avanzar con el desarrollo de sus producciones.

Lee también: Natanael Cano pide tanque de oxígeno en pleno concierto en Auditorio Nacional; canta "Ella Baila Sola" de Peso Pluma

Por ello, se especula que los personajes de la pareja más tierna de Hollywood se tomarán un descanso, además de que tienen que pactar las fechas con las apretadas agendas de las estrellas.