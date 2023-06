Samantha Jones vuelve a la nueva versión de Sex and The City; Kim Cattrall se une a And Just Like That

Kim Cattrall está lista para volver a ponerse en la piel de Samantha en "Sex and the City".

Después de que su ausencia en spin off de la exitosa serie fue muy polémico por los presuntos roces que la actriz tiene con Sarah Jessica Parker, recientemente un portavoz de HBO Max confirmó que Cattrall rodó una escena como Samantha Jones en marzo para la continuación de la exitosa serie "And Just Like That...".

Se trata de un giro importante de los acontecimientos dado que Cattrall, quien interpretó a la poderosa publicista Samantha Jones en "Sex and the City" durante seis temporadas y dos películas, no apareció en la primera temporada de la nueva versión.

"And Just Like That...", se estrenó en diciembre de 2021 y tuvo un buen recibimiento por parte de los fans, por ello decidieron hacer una segunda temporada.