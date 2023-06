Veracruz, capital de la salsa en México

Boca del Río, Ver., 04 de junio de 2023.- Tres noches, casi 25 horas de salsa, más de 400 mil asistentes y saldo blanco, son los resultados preliminares de la tercera edición del Salsa Fest.

En la última velada, 181 mil veracruzanos, connacionales y extranjeros abarrotaron el bulevar Vicente Fox, convertido en el Salsódromo más grande del mundo.

La Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) consideró que el éxito del evento es evidente, lo que los obliga a preparar una cartelera igual de atractiva el próximo año.

"Hay visitantes de 12 países, de 30 estados del país, hay un alto porcentaje de asistencia de familias completas, lo que habla de la confianza en el evento. La siguiente edición se está programando la primera semana de junio o una anterior", declaró el titular de la dependencia, Iván Martínez Olvera.

El cierre del Salsa Fest corrió a cargo de Diego Morán, El Bravo de la Salsa Colombiana, quien por segunda vez y de manera consecutiva, ha sido invitado, demostrando que, para él, siempre es un deleite cantar en tierras jarochas.

Previamente, Óscar D’ León, gran conocedor del público y casi de la casa; El sonero del mundo ha estado en las tres ediciones y como prometió, su presentación fue una explosión de sabor y ritmo.

No hay festival sin un exponente cubano en la escena: Rey Ruiz, El bombón de la salsa, arrancó su participación destacando al evento como promotor del género; bajó del escenario a convivir con el público e interpretó Si te preguntan, Miénteme otra vez, Mi media mitad, No me acostumbro y Amiga.

Adolescentes Orquesta, la quinta generación de este grupo, expresó su emoción por presentarse en Veracruz y recordaron los éxitos Me tengo que ir, Virgen, Persona ideal, además compartieron su nuevo tema, Soy latino.

Para abrirles el concierto a este cúmulo de estrellas y calentar los ánimos de los asistentes, hizo presencia la orquesta originaria de Tlacotalpan creada en 2009, Salsabor.