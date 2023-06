Chris Hemsworth critica la evolución de ‘Thor’ y nos hace pensar que ya no quiere ser el Dios del trueno

Tras las críticas que ha recibido la película “Thor Love and Thunder”, ni el mismísimo Chris Hemsworth pudo defenderla.

De acuerdo con los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, esta última entrega del Dios del trueno no estuvo a la altura de las expectativas.

Por ello, el actor se atrevió a confesar como ha sido blanco de juicios que hasta los amigos de su hijo se burlaron de él por lo mala que era la cinta.

“Era un montón de niños de ocho años criticando mi película”, cuenta Hemsworth. “Creo que nos pasamos con el humor, que la acción estaba bien y que los efectos especiales... no eran tan buenos.

“Nos lo pasamos demasiado bien. Se volvió demasiado tonta. Cuando estás en el ojo del huracán, en el centro del todo, no tienes perspectiva. Me encantó el proceso, fue todo un viaje, pero no sabíamos qué la gente fuera a responder así”, contó el histrión australiano.

Y aunque Hemsworth lo toma con humor, en el caso de Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), declaró que las cintas Marvel “son muy tontas y es muy embarazoso rodar ese tipo de cosas”. Según ella, ninguno de los miembros del reparto termina de saber cuál es el guion y muchas de las escenas admiradas por los fans son improvisadas sobre la marcha.

“Son muy tontas, pero tienes que romperte el alma para que funcionen. Hay un montón de cosas tontas en el set y siempre deseo que llegue el día en que lancen una versión de la película sin ningún tipo de efectos especiales”.

Mientras que Christian Bale, el villano del filme, la describió como un viaje precisamente. “Trabajar en ella fue “la definición de monotonía”, sentenció.