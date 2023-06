realme C55, una sorpresa en cuanto costo-beneficio

La compañía con sede en China, realme, se ha caracterizado por ofrecer smartphones a precios competitivos, sin embargo, ante la gran variedad de marcas y posibilidades que tenemos como consumidores es complejo saber cuál será una buena opción para satisfacer nuestras necesidades de usuario, por ello, aquí te traemos nuestro análisis sobre el realme C55.

Apuestas grandes en papel, pero ¿en lo práctico es igual de bueno?

El realme C55 es un equipo que está conformado por diferentes aspectos técnicos que le permiten ejecutar tareas sencillas sin complicaciones, pero que es posible hacer más con ello, ya que está equipado con la siguiente configuración:

8 GB de Memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, con capacidad de expandirse mediante memorias microSD

Procesador Mediatek Helio G88 acompañado de Android 13

Entrada USB C y Jack de 3.5 mm para auriculares alámbricos

Batería de 5000 mAh y carga rápida de 33 W

Pantalla de 6.72 pulgadas Full HD+ con tasa de actualización de 90 hz

Con las redes sociales, no hay ningún problema, pudiendo alternar entre aplicaciones como TikTok, Facebook, Twitter o Whatspp sin ralentizarse o reiniciarse, por lo que es posible tener incluso hasta 7 aplicativos simultáneos de este estilo, incluso algunas de productividad como Word u hojas de Cálculo de Google.

En este caso, todas las aplicaciones que no requieren mucho procesamiento, el Realme C55 los ejecuta sin ningún problema y sin requerir de borrar archivos o cerrar apps en segundo plano como Spotify o la vista miniatura de Youtube, para que funcione correctamente, un punto a favor si utilizas el equipo para la productividad, no afectarás el rendimiento de las aplicaciones de música o videos mientras trabajas o haces tareas para la escuela.

Por otro lado, su comportamiento en el gaming es bueno sin llegar a ser excelente, ya que juegos como Call of Duty Mobile, eFootball PES 2023 o Asphalt 8 los muestra en rendimiento medio y gráficos medios, lo suficiente para que tengas partidas sin perder de vista las texturas y sin ralentizaciones o desconexiones inesperadas, ya que gracias a su actualización de 90 hz en su pantalla, jugar videojuegos en el realme C55 es satisfactorio y entretenido.

Retomando el tema de su pantalla, gracias a la tasa de refresco y a su tamaño es posible ver películas, series y videos en apps como Amazon Prime Video, Disney Plus o HBO Max a una distancia de poco más de un brazo sin perderse detalles y leer subtítulos sin problemas. Sin embargo, la gama de colores que interpreta es algo limitada, y algunos pigmentos no son iguales a la realidad, y aunque es algo a tomar en cuenta para quienes son más exigentes en este punto, no es una característica que afecte el funcionamiento.

Su conectividad con accesorios es correcta y pudimos sincronizar vía bluetooth gadgets como unos Galaxy Buds Live, barras de sonido o altavoces inteligentes, incluso fue posible usar sin limitaciones relojes inteligentes como el Galaxy Watch Active2 o la Huawei Band 7, por lo que su compatibilidad con los accesorios que poseas no será inconveniente.

Todas las actividades anteriores nos brindaron un uso promedio de 30 horas utilizando redes sociales, música, y juegos casuales y en periodos cortos, y para un uso intenso como gaming prolongado, productividad en Excel, edición de fotos, uso de navegadores, así como videollamadas y grabación de video, tuvimos cerca de 24 horas. Un uso adecuado y que no es de las mejores baterías del mercado, sin embargo, esto se compensa gracias a que su carga rápida de 33 W permite pasar del 0% al 100% en tan solo 40 minutos en promedio.