Preparan temporada 3 de "Yo Soy Betty, La Fea" sin estos personajes

Después de más de 20 años “Yo soy Betty, la fea” sigue teniendo éxito en toda América Latina, gracias a que el fiel público sigue consumiendo la telenovela.

Y todo parece indicar que tendremos más de “Beatriz Pinzón Solano”, ya que aparentemente se tiene planeada una tercera parte de la famosa telenovela protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

De acuerdo con detalles proporcionados por el periodista colombiano Carlos Ochoa, RCN, dueña de los derechos de la telenovela, estaría en planes para una nueva entrega.

Para darle veracidad a la información compartió la posible sinopsis de la nueva entrega de ‘Betty’, pues supuestamente tuvo acceso a un documento oficial de la televisora en el que se detallan partes del proyecto.

Aunque aún todo se mantiene como un rumor, se presume que pronto estarían empezando las grabaciones de la nueva temporada y según explicó la misma fuente, la trama giraría en torno a “Camila”, hija de ‘Betty’ y “Don Armando” que sería la protagonista.

También se haría énfasis en la ruptura amorosa de sus padres, quienes se separan luego de sufrir una crisis matrimonial. Según Carlos Ochoa, la hija de los protagonistas regresaría a Colombia a la edad de 22 años luego de graduarse en diseño de modas.

Asimismo mencionó que probablemente la nueva temporada pueda ser transmitida en Prime Video, donde también se encuentra la primera emisión.

Sin embargo, no todo es felicidad, pues el elenco no sería como lo conocemos ya que Paula Peña quien interpretara a “Sofía López de Rodríguez”, la secretaria de la vicepresidencia financiera de EcoModa, María Eugenia Arboleda, “Mariana Valdés”, la secretaria de gerencia de puntos de venta, Adriana Franco, que encarnó a “Julia Solano de Pinzón”, madre de “Betty” y Martha Isabel Bolaño quien fue “Jenny García” conocida como la “pupuchurra”, no fueron convocadas para los nuevos episodios.