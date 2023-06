Julio Preciado revela la millonaria cantidad que gana Peso Pluma por concierto

Peso Pluma está llevando el género del regional mexicano por lo más alto, pues con sus corridos tumbados logró liderar los rankings más importantes en donde figuran estrellas como Taylor Swift, Harry Styles o BTS.

Lee también: Confirman romance entre Shakira y Lewis Hamilton: “Están empezando una relación”, aseguran

Además de que ya es una figura que goza de fama internacional, incluso fue invitado a “The Tonight Show” de Jimmy Fallon y se presentó en el festival Coachella 2023 a lado de Becky G.

Por ello, ya no se presenta en cualquier lugar, además de que no todos le llegan al precio, fue Julio Preciado quien reveló la supuesta cifra que pide el joven de 24 años para cantar.

En una reciente entrevista el excantante de la Banda El Recodo, señaló que hacer corridos tumbados es algo que sale muy barato pero artistas de la talla de “Doble P” cobra una millonada por presentación.

"Hasta económico es porque tienen un trombón, una tuba y dos armónicas. Que fiasco, hasta económico es hacerlo (los corridos tumbados). Nosotros tenemos hasta 30 músicos en escena. Con cinco ‘monos’ le da para cobrar millonadas de pesos... Peso Pluma, lo último que supe, es que pide 15 millones de pesos", confesó.

Y aunque en un inicio Julio pareció no empatizar con el género, reconoció que le da gusto que los corridos tumbados estén teniendo éxito, pero enfatizó que estos no son el "verdadero regional mexicano".

Lee también: Estas famosas han sido parte del historial amoroso de Lewis Hamilton; una de ellas hizo dueto con Shakira

"Los felicito, yo no tengo nada en contra ni estoy peleado con ellos, pero que no involucren un género con otro. Que sigan triunfando, que bueno que estamos demostrando que los mexicanos pueden, pero no lo involucren con el verdadero regional mexicano y que no vengan a menospreciar trayectorias", agregó.