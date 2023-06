Bad Bunny habla sobre el supuesto embarazo de Kendall Jenner

El programa "Keeping Up With The Kardashians" generó especulaciones sobre el embarazo de la empresaria Kendall Jenner, quien recientemente ha sido vinculada sentimentalmente con Bad Bunny.

Los rumores se desencadenaron cuando en un adelanto de la serie los productores le preguntaron a la también modelo sobre el estado de su embarazo, a lo que ella respondió simplemente con una sonrisa.