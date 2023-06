Bad Bunny posa para Rolling Stone y aclara lo que realmente pasó con el celular que arrojó de una fan

Bad Bunny es portada de la revista Rolling Stone, en la que lo podemos ver luciendo su tonificado cuerpo y luciendo sus tatuajes.

Durante la entrevista que le hizo la publicación dio, por primera vez, su versión sobre el incidente que pasó con la fan a la que le arrojó el celular en República Dominicana.

“La gente estaba grabando y yo saludaba, ‘¡Qué lo qué!', por aquí, por allá’, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo”, explicó.

En su momento el intérprete de “Neverita” habló al respecto en sus redes sociales, pero sólo provocó más controversia; está vez fue cuestionado sobre si se sentía arrepentido de la reacción.

“Al otro día, al otro día. Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré al agua. Lo tiré para un arbusto. Debería subir el vídeo. Ella lo tiene”, comentó.

Bad Bunny le lanza el móvil a una de sus fans al mar y ahora la gente lo quiere cancelar. ¿Qué opináis de esto? 🤔 Dentro hilo pic.twitter.com/BSoZtGnKe8 — Rene ZZ (@Renezzbro) January 3, 2023

En las instantáneas “El Conejo Malo” sostiene varias cadenas o “bling bling” como se le conoce en el género urbano con los distintivos logos de figuras legendarias como Daddy Yankee, Don Omar, Héctor ‘El Father’, Tego Calerón, Arcángel, Wisin & Yandel, entre otros, por lo que explicó lo que significan estos pilares del género urbano en su carrera.

“La música de estos artistas fue con la que crecí, el reggaeton de los 2000 fue el que marcó una generación y yo crecí con ella. De todos estos artistas puedo decir muchas cosas súper cabronas y positivas y de cómo esta música influyó en mí”, comentó.

Además, recalcó que se siente orgulloso de ser puertorriqueño y defiende sus raíces allá donde va.

“Si estoy en casa o con los muchachos, se escucha de todo, se escucha reggaeton, se escucha trap, bachata, salsa, música mexicana, banda, regional, corridos tumbados”, declaró.

Esta es la segunda vez que Benito aparece en la portada de la prestigiosa revista ya que en mayo del 2020 posó utilizando una mascarilla en medio de la pandemia del Covid-19.