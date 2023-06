Tom Cruise llena de elogios a Shakira aunque ella lo haya “bateado”

Desde que Shakira y Tom Cruise estuvieron juntos en la carrera que se llevó a cabo en Miami, los rumores de romance no paraban.

Se dice que el actor estaba tan interesado en la colombiana que intentó conquistarla y que hasta flores le enviaba, sin embargo ella no aceptó los corjeos y le dejó claro que solo podía ofrecerle su amistad, esto de acuerdo a allegados de la artista.

Además la barranquillera comenzó a tener encuentros con el piloto Lewis Hamilton, con quien aseguran que ya mantiene una relación sentimental.

Durante el estreno de “Misión Imposible”, los medios aprovecharon para preguntarle al histrión, de 60 años, sobre temas del corazón y por supuesto que la cantante salió a la plática y su reacción sorprendió a todos.

“Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”, expresó con una sonrisa en el rostro.

Pero los comentarios sobre Shakira no pararon ahí, pues mientras la reportera le mencionó “y sus caderas no mienten”, a lo que la estrella de Hollywood respondió: “No, no mienten. No lo hacen”.

Su reacción impresionó a muchos, pues a pesar de que presuntamente la intérprete de “Antología” lo bateó, de él solo salieron elogios.