¿Anahí saldrá de gira con RBD después del accidente de su oído? Esto es lo que sabemos

A poco tiempo de empezar la gira mundial con RBD, Anahí sufrió un accidente que le lastimó el oído, y terminó con el tímpano perforado, la cantante compartió que “nunca había llorado de un dolor así”.

Tras el anuncio sus fans quedaron muy angustiados y el mayor cuestionamiento era sobre qué sucedería con los conciertos que tienen programados por el mundo, por lo que Christian Chávez explicó en un encuentro con medios de comunicación.

“Son de esas cosas que lamentablemente llegan a pasar, son esos accidentes que ocurren, ella está bien, dentro de lo que cabe, esperemos que se recupere para la gira, todos echándole las buenas vibras, las ganas cañonas, todo el amor que sabemos que los fans lo están haciendo”, comentó.

Los comentarios del intérprete de “Libertad” aseguraron que la condición de la también actriz no provocará que se cancele la gira ni mucho menos que su amiga esté ausente en los shows.

“Yo no soy el otorrino, pero hasta donde sé, se le hizo una pequeña perforación, no creo (que falte a la gira), esperemos que no vaya a ser tan grave, hasta donde yo sé es algo de cuidado, pero no grave. Me imagino que está tomando antibiótico para que no se infecte… estos días va a estar en reposo, pero son unos días y va a estar presente… Ella es muy profesional, está súper dedicada a esto, a pesar de que debía descansar asistió a los ensayos y eso habla de su profesionalismo”, agregó.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez ya se alistan para "Soy Rebelde Tour", con el que ha agotado las entradas de los más de 30 conciertos que tiene previsto dar a partir del 25 de agosto recorriendo ciudades como Nueva York, Chicago, Miami y Las Vegas hasta Medellín, Sao Paulo y Río de Janeiro; en México con actuaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde darán el concierto final el 17 de diciembre.