Gerard Piqué ya le habría sido infiel a Clara Chía Martí

Desde hace unas semanas los rumores de que Gerard Piqué y Clara Chía Martí llegarán al altar han cobrado fuerza, incluso se dice que el exfutbolista aprovechó que su familia estaba reunida en la boda de su hermano para dar el anuncio de su compromiso.

Lee también: Así se enteró Shakira de la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía

Sin embargo, todo parece indicar que el catalán ya tuvo un desliz mientras ha estado con la española, de 24 años.

De acuerdo con Jordi Martin, paparazzi que ha seguido de cerca la separación de Shakira y Piqué, declaró que el empresario no sólo traicionó a la colombiana cuando aún estaban juntos, sino que también cometió infidelidad estando con Clara Chía Martí, argumentando que el atleta “se ha metido con casi todo el país”.

“Antes de casarse que le pregunte dónde estaba la noche del 8 de mayo Gerard Piqué. Yo ya lo sé. Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En 13 años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches.

“Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por fumársela. Piqué ha estado con media Barcelona”, aseguró.

Las afirmaciones del famoso fotógrafo han causado revuelo, pues incluso cuestionó a Gerard de frente durante uno de sus encuentros.

Lee también: Esto es lo que cuesta el criticado vestido que Clara Chía uso en la boda del hermano de Piqué

Actualmente la polémica pareja sostiene una demanda en contra de Jordi Martin, pues tanto el dueño de Kosmos como la estudiante de relaciones públicas desean conseguir una orden de restricción, pues argumentaron ante la corte que ha ido demasiado lejos e invadido su vida privada.