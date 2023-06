Huawei Band 7, un compañero para el ejercicio y una vida agitada

Cuando pensamos en un smarwatch, es difícil no imaginarse gadgets inteligentes que no solo brinden la hora, sino que también se encarguen de avisarnos de nuestros mensajes, controlar la música y sobre todo, monitorear nuestro ejercicio, sin embargo, entre tantas opciones es difícil saber por cual inclinarse, así que aquí te traemos nuestra opinión sobre la Huawei Band 7, que tanto puedes esperar de ella y lo más portante, si vale o no la pena.

Este gagdet está equipado con características que sobresalen de algunos accesorios similares del mercado, aunque tiene otras carencias que explicaremos en las siguientes líneas:

Peso 16 gramos sin correa

Pantalla de 1.47 pulgadas AMOLED

Sensor de frecuencia cardíaca y giroscopio

Botón para el encendido y funciones

Resistencia al agua de 5 ATM

En cuanto a las funciones básicas como personalización de la caratula del reloj, temporizador, alarmas, cronómetro y control de la música, el dispositivo funciona sin ningún problema, y cumple dando un ligero plus gracias a que su pantalla es de un tamaño adecuado, es posible manipularlo a cualquier usuario, no importa si tienes manos grandes o pequeñas.

Una de las características que más nos gustó fue la incorporación de los mensajes rápidos, los cuales ayudarán a responder ágilmente a las notificaciones que lo requieran, como WhatsApp, Messenger de Facebook o Telegram, y lo mejor de ello es que podrás tanto usar las varias opciones que ofrece por defecto, así como crear tus propias oraciones, logrando que sea muy práctico responder desde la Huawei Band 7 sin necesidad de usar el teléfono, muy útil cuando haces ejercicio o estás en el transporte público.

Todo lo anterior se logra a través de la aplicación que lo administra llamada Huawei Health, misma que puedes instalar en cualquier dispositivo Android o IOS, por lo que no tendrás problemas para conectarlo a tu dispositivo. Además de ello, la app también registra el ejercicio y el tiempo y calidad de sueño que recopila la banda inteligente, y podemos decir que brinda una precisión adecuada para que lleves tu registro histórico del ritmo cardíaco y calorías. La Huawei Band 7 ofrece una cantidad adecuada de ejercicios para registrar tu comportamiento físico, ya sea bicicleta, pesas, saltar la cuerda e incluso nado en piscina, ya que el accesorio permite utilizarse en agua poca profundidad gracias a su resistencia a la misma, por lo que en el uso cotidiano, significa que también puedes meterte a bañar con ella o caminar y correr bajo la lluvia sin riesgo de dañar el accesorio. Por otra parte, algunas carencias con las que cuenta son un altavoz propio para reproducir música , escuchar notificaciones o responder llamadas, asistente inteligente incorporado o carga inalámbrica, no obstante estas prestaciones son de equipos más premium y por el valor económico de la Huawei Band 7, nos parece adecuado las prestaciones con las que ya cuenta. En cuanto a la batería, la marca promete hasta 7 días de uso continuo, sin embargo en un rendimiento cotidiano, el accesorio nos brindo cerca de 4 días y medio, y para el registro diario de ejercicio y del sueño, así como responder mensajes muy seguido desde la banda, se reducía a 3 días, y aunque no sea lo que Huawei dice, este tiempo sigue siendo adecuado para los usuarios, ya que incluso se carga completamente en solo 1 hora y media. Conclusión La Huawei Band 7 es un accesorio completo tanto para quienes buscan un accesorio complemento de su teléfono, así como aquellos que buscan un compañero que registre su ejercicio, sin embargo no esperes un accesorio que te permita hacer cosas sin el celular, ya que depende completamente de conectarse a él para funciones avanzadas. Calificación 7.5 Por Marcos Rabía