Todos recordamos la exitosa serie de Disney, “Los hechiceros de Waverly Placey”, y su increíble elenco en el que destacaba Selena Gomez.

Una de sus estrellas infantiles decidió salir de la casa de Mickey Mouse para continuar en la actuación, pero de contenido erótico "para adultos" en las plataformas OnlyFans y Fansly.

Se trata de Dan Benson, quien dio vida a Zeke Beakerman en el exitoso proyecto de Disney Channel de 2007 a 2012.

Fue a través de redes sociales donde el actor dio la noticia, además de destacar que se siente bien por lo que está logrando.

"Me siento un poco como un chingón. En cuanto a salud mental me siento bien, no me siento mal de mí mismo", explicó sobre su nueva faceta en la industria de contenido erótico para adultos. "Me siento bien. Estoy emocionado por el futuro. Realmente no me siento mal por mis decisiones para nada", agregó.

También confesó que crear este tipo de contenidos no es una tarea fácil, pero él lo hace por amor.

"No es fácil crear contenido para adultos pero lo hacemos porque lo amamos, porque nos importa", admitió.

A principio de año explicó cómo fue que entró en el mundo del entretenimiento para adultos argumentando que cuando trabajaba en la serie infantil recibía mensajes de personas todo el tiempo, particularmente de mujeres a las que "encontraba increíblemente atractivas".

“Resulta que enviar mensajes a esas mujeres, que resultaron no ser quienes decían ser, no fue la mejor idea, porque les enviaba fotos desnudo, y ellas tomaban esas fotos desnudo y luego las publicaban en sitios web en línea", compartió.

Cuando Benson descubrió sus fotos “en toda la web” fue una "experiencia traumática", por lo que tuvo que tratar de borrar el contenido de Internet, lo que resultó ser una tarea muy complicada, además de que sus acciones casi lo hacen perder su trabajo. Sin embargo, fue ahí donde se dio cuenta que podía dedicarse de lleno a eso y sacarle provecho.

“En lugar de dejar que estas personas vendan mi privacidad, ya sabes a lo que me refiero, decidí decir: 'Está bien, jódete, voy a venderlo yo mismo'”, externó. “A veces solo tienes que aguantar los golpes. No hagas lo que hago, necesariamente, a menos que quieras”, finalizó.