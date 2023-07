Lynda fue una de las grandes cantantes de la década los 90, además de imponer moda con su estilo único.

Cientos de fans coreaban canciones como “Corazón Perdido”, “Dile”, “Gira que gira” y “A Mil Por Hora”, sin embargo en 2002 se alejó de los escenarios por decisión de su compañía disquera, pero en 20 años después regresó con proyecto 90’s Pop Tour, en donde cantó junto a JNS, Erik Rubín, Kabah y Benny Ibarra.

Desde entonces sus fans la siguen a través de redes sociales, donde sorprendió a sus seguidores tras confesar que uno de los motivos por los que se alejó de la música fue porque padece Esclerosis.

“Me considero una persona privada, pero hoy quiero compartir algo importante. El año pasado íbamos finalmente a lanzar un álbum y planeábamos una especie de Primera Fila, pero entonces mi salud comenzó a deteriorarse. Desde muy pequeña he convivido con una serie de enfermedades y en dolor constante a pesar de estar bajo supervisión médica.

“Desafortunadamente, lo que he tenido toda mi vida es la enfermedad autoinmune más peligrosa que existe y que es conocida como Esclerosis Sistémica o Esclerodermia. Esta enfermedad da lugar a otros problemas como el Síndrome de Sjögren, y el Síndrome de Raynaud que también tengo. Es una enfermedad crónica y que hasta hoy no tiene cura pero con tratamiento es posible tener una vida hasta cierto punto normal”, expresó.

La cantante, de 41 años, está casada con el productor musical Carlos Lara, junto a quien procreó a un pequeño de 13 años de nombre Noah, por ello disfruta el mayor tiempo posible de su familia.

“Inevitablemente algún día provocará problemas mucho más severos de salud. Contrario a lo que puedas pensar, estoy en paz y no planeo cambiar mi vida porque con disciplina y el tratamiento correcto, estaré bien. Me he hecho la promesa de ver a mi hijo continuar creciendo y quién sabe, algún día, hacer travesuras con mis nietos… No será fácil, pero ninguna enfermedad me va arrebatar la posibilidad de seguir caminando por los atajos de este viaje y continuar abriendo los brazos y el corazón cada mañana”, agregó.

Sin embargo, no es la única enfermedad que tiene la artista, pues anteriormente compartió que tenía hipotiroidismo.

De acuerdo con el Manual MSD, la Esclerosis Sistémica es una enfermedad crónica rara de causa desconocida caracterizada por fibrosis difusa y anormalidades vasculares en la piel, articulaciones, y órganos internos (en especial el esófago, tubo digestivo inferior, pulmones, corazón y riñones).

Los síntomas más comunes incluyen el síndrome de Raynaud, poliartralgia, disfagia, pirosis, hinchazón y finalmente engrosamiento de la piel y contracturas de los dedos. Las afecciones pulmonar, cardíaca y renal son responsables de la mayoría de los casos de muerte.