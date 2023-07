¿Otra para Piqué? Shakira sorprende en París con polémico abrigo; esto significa el ‘NO’ de su look

Shakira como el ave Fénix está reviviendo de las cenizas, pues después de su ruptura con Gerard Piqué por la infidelidad con Clara Chía sus seguidores han sido testigos de las diferentes etapas por las que ha pasado.

Sin duda, desde que dejó España y se mudo a Miami luce radiante, además de que ha estado recuperando su vida social y hasta amorosa, pues se rumora que sale con Lewis Hamilton, por ello, su reciente aparición sorprendió a todos y continua dando de qué hablar.

La cantante colombiana apareció en el Paris Fashion Week, para el desfile de Viktor & Rolf, acaparando todos los reflectores a su paso por su llamativo atuendo en color blanco con la palabra ‘NO’ en gigante que hizo match perfecto con sus zapatillas de pulsera doradas.

Viktor & Rolf (firma que diseñó el atuendo) explicó en 2008 que hacía referencia a cómo podemos transformar aquellos malos recuerdos en arte, es un ‘NO’ a la oscuridad.

Tomando esto como referencia sus seguidores sugirieron que lo usó como simbolismo a una de las etapas más oscuras de su vida” por la polémica separación con el exfutbolista, esto de acuerdo a sus primeras declaraciones después de que se oficializó la ruptura.

“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, dijo la cantante a la revista Elle.

Otras suposiciones es que buscó hacerle honor a su tema “No” del disco Fijación oral vol. 1, el cual en su momento fue dedicado a Antonio de la Rua, pero que ahora también podría tener carga sentimental con el padre de sus hijos.

“No se puede vivir con tanto veneno, la esperanza que me dio tu amor no me la dio más nadie te juro, no miento”, dice una de las estrofas de la canción.

Lo cierto es que la intérprete de “Antología” explicó que eligió ese modelo porque el "sí está sobrevalorado” y para ella la palabra “no” es muy fuerte y poderosa en la vida.

Otra de las situaciones que generó polémica fue la fotografía que compartió en compañía de Camila Cabello en donde se les ve con el símbolo de negación con sus dedos índices, haciendo referencia al look de la barranquillera.

Recordemos que Cabello recientemente terminó por segunda vez con Shawn Mendes ¿Será que las artistas, que han vuelto a la soltería, nos quieren decir algo?