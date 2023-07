Billie Eilish se une a la película de 'Barbie' con 'What was I made for'

Billie Eilish se suma a la fiebre de “Barbie” sorprendiendo a sus fans con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "What Was I Made For?", el cual formará parte de la banda sonora de la película.

El tema se estrenará el 13 de julio, pero lo que llamó la atención es que a diferencia de otros elementos promocionales de la película en tono rosa, este muestra la firma 'B' en negro sobre un fondo crema.

En redes sociales los fanáticos de la cantante comenzaron a especular sobre el posible enfoque oscuro que podría tener la nueva canción y sugieren que podría tratarse de una melodía triste que aborde la crisis existencial de Barbie, mientras que otros comentan que podría reflejar el momento en que la muñeca enfrenta la realidad y la vida humana.

“What Was I Made For?” coming July 13th at 7am PT. pic.twitter.com/IhCoRPwIeQ — billie eilish (@billieeilish) July 6, 2023

El disco “Barbie: The Album” incluye temas de Nicki Minaj, Ice Spice, Lizzo, Karol G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid Laroi, Tame Impala, HAIM, GAYLE y Fifty Fifty feat. Kali. Incluso la estrella de Barbie, Ryan Gosling, se unirá a este sólido elenco de artistas con una canción interpretada en su papel de Ken.