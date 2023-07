¡Histórico! Mujer trans se corona como Miss Holanda

La modelo transexual Rikkie Valerie Kolle hizo historia al ganar el concurso el título Miss Holanda.

Tras su victoria en el certamen de belleza de su país ahora competirá por la corona internacional, sin embargo, no es la primera trans en lograrlo, pues la española Ángela Ponce en 2018 se convirtió en Miss España y logró llegar a la fase final de Miss Universo.

“¡Lo hice! Fue un proceso educativo maravilloso, mi año ya no puede salir mal. Estoy tan orgullosa y feliz que no puedo describirlo. Hice que mi comunidad se sintiera orgullosa y mostré que es posible. Y sí, soy trans y quiero compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que me importa. Hice esto por mi cuenta y amé cada momento”, escribió en sus redes sociales después de haber sido coronada.

Kolle ha dicho que desde los 11 años adoptó su nuevo nombre, pues se identificaba plenamente como mujer y a los 16 años inició un tratamiento hormonal para que su cuerpo reflejara el género con el que se identifica. Este año se sometió a una cirugía de reasignación de sexo.

“Siento que nací en el cuerpo equivocado. Nací como el pequeño Rik, pero siempre supe que quería ser la gran Rikkie. La transición de hombre a mujer me brindó una sensación de pertenencia y autenticidad”, comentó.

Desde 2019 las concursantes transgénero pueden competir para ser Miss Universo. La empresaria y defensora tailandesa Anne Jakrajutatip, que compró la organización de Miss Universo en octubre de 2022, se identifica como transexual.