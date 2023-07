10 éxitos musicales que cumplen 10 años este 2023

“Thrift Shop”, “Wrecking Ball”,“Propuesta Indecente”,“Darte un Beso” son algunas de las canciones que se están haciendo viejas.

El tiempo vuela y aunque no lo creas estas 10 canciones han cumplido o cumplirán 10 años este 2023.

Iniciamos con este repaso musical:

1. - Macklemore y Ryan Lewis con Wanz

Thrift Shop, uno de los himnos y líderes de las listas de éxitos del 2013, fue probablemente la canción que catapultó la carrera musical de Macklemore. La canción de hip-hop se lanzó en 2012, pero tuvo un inesperado éxito comercial en 2013. Hoy en día el video musical en YouTube tiene más de 1,700 millones de visitas.

La canción y el video tratan sobre la búsqueda de Macklemore de un estilo único a través de las compras de segunda mano. Retrata con humor la alegría y la satisfacción que encuentra al descubrir gemas ocultas y artículos antiguos con las tres “B”.

2. Propuesta Indecente – Romeo Santos

La suave y emotiva voz de Romeo, junto con las melodías sensuales de la bachata, la convirtieron en una de las favoritas entre los fanáticos de este género y de la música latina, y se convirtió en un clásico para la discografía del "Rey de la bachata". Su video musical en YouTube tiene más de 2.034 M, incluso más que la tienda de segunda mano de Macklemore.

La canción cuenta la historia de una propuesta seductora a la actriz mexicana Eiza Gonzáles (como aparece en el video).

Describe el deseo de una conexión íntima e intensa, y sus ganas de mandar a la goma las normas sociales y entrar en un romance emocionante y prohibido.

3. Wrecking Ball – Miley Cyrus

Esta canción cimentó la transición de la antigua imagen de Miley como niña Disney, a una artista más madura e introspectiva. Además, la escena de ella columpiándose en una bola de demolición se volvió icónica y sirvió como representación visual de la intensidad emocional de la canción.

La letra nos habla de las secuelas de una relación rota, y Miley retrató perfectamente el dolor y la devastación. La metáfora de una bola de demolición representaba la fuerza destructiva de la relación fallida y la ansiedad emocional y la tristeza que experimentaba.

El video nos mostró a Miley como una representación del rostro del desamor, pero también de la vulnerabilidad y la resiliencia emocional.

Pero no todo es malo porque la cantante también la pasó bien en 2013, y lo demostró con sus éxitos "We Can't Stop" y "23" junto a Mike Will, Wiz Khalifa y Juicy J.

4. Darte Un Beso – Prince Royce

Una de las canciones más famosas de Prince Royce, que captura perfectamente la esencia de un romance floreciente. Esta bachata romántica cuenta historia sobre querer dar todo a la persona amada y darle un beso como símbolo de este amor.

5. "Wake me up” – Avicii

Este sencillo alcanzó el éxito en las listas de éxitos en más de 30 países y se aseguró un lugar entre los diez primeros en otros seis. También fue una de las canciones con las que Avicii mostró al mundo su capacidad para mezclar diferentes géneros y trascender las fronteras de la edad, los gustos musicales y la cultura de todo el mundo.

La historia de la canción gira en torno al deseo de tener un sentido de propósito y el deseo de despertar a una vida de significado y plenitud.

A pesar de la muerte de Avicii, la canción sigue siendo un himno atemporal de esperanza, para vivir auténticamente y abrazar el viaje de autodescubrimiento. Siempre sin olvidar la importancia de la concienciación sobre la salud mental.

6. Vivir mi Vida – Marc Anthony

Esta poderosa canción de salsa nos recuerda que abracemos la vida al máximo y encontremos la alegría frente a la adversidad; a vivir en el presente y no dejar que los fracasos o las penas del pasado definan nuestro futuro.

7. Royals – Lorde

Esta fue la canción con la que Lorde saltó a la fama cuando solo tenía 17 años. Su voz distinta, junto con la producción minimalista de la canción, le sumaron un atractivo único y cautivador, ofreciendo una nueva perspectiva entre las canciones pop del momento.

La canción alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndola en la artista más joven en alcanzar el número 1 en la lista desde 1987, y fue la primera mujer de Nueva Zelanda como artista principal. También fue nominada a varios premios internacionales, incluidas tres nominaciones a los premios Grammy 2014, en las categorías de "Grabación del año", "Canción del año" (ganada) y "Mejor interpretación pop solista" (ganada).

8. La La La – Niño travieso, Sam Smith

La canción también fue un gran éxito en 2013, impulsando la carrera de Sam Smith. El video es toda una historia que necesitaría una explicación por sí sola, pero aquí hay un video si quieres entender más sobre la leyenda boliviana mezclada con el Mago de Oz que se presenta en el video musical.

9. No querías lastimarme – Gloria Trevi

Como la mayoría de sus canciones, Trevi demostró su capacidad para traducir emociones crudas a través de su voz distintiva y su forma apasionada de interpretar sus canciones. Con esta canción capta el dolor de ser menospreciada por alguien que decía amarla.

10. Animals – Martin Garrix

Martin, al igual que Lorde, tenía solo 17 años cuando lanzó su exitosa canción e inmediatamente se catapultó al centro de atención como uno de los talentos más jóvenes y prometedores de la industria de la música electrónica.

Con su contagioso drop y ritmos palpitantes, Animals ganó popularidad rápidamente y se convirtió no solo en un himno de 2013, sino también en la escena de la música electrónica.

¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Recuerdas algunas de estas canciones?