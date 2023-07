Lanzan primer tráiler de 'Wonka', con Timothée Chalamet

Warner Bros. lanzó el primer tráiler de “Wonka”, la precuela de "Charlie y la Fábrica de Chocolate" de Roald Dahl.

El avance brinda un primer vistazo de Timothée Chalamet (“Duna” y “Call Me By Your Name”), quien interpreta una versión joven de Willy Wonka, el excéntrico magnate del chocolate, antes de que abra las puertas de su famosa fábrica.

El elenco de la película incluye también a Hugh Grant, quien encarna a un Oompa Loompa generado por computadora, y a destacados actores como Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson y Keegan-Michael Key.

La producción está bajo la dirección de Paul King, conocido por su trabajo en las películas de “Paddington”; el cineasta elogió la actuación de Chalamet, destacando su habilidad para dar vida a un Wonka divertido, travieso y misterioso, al tiempo que aporta un gran corazón al personaje. King también mencionó que la película celebrará los musicales antiguos e incluirá algunos números impactantes.

El personaje de Willy Wonka ha sido interpretado previamente por Gene Wilder en la película de 1971 y por Johnny Depp en la revisión de Tim Burton en 2005.

El estreno de la cinta está programado para llegar a los cines del país en diciembre de este año.