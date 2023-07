Aseguran que Sofía Vergara estaría atravesando una crisis matrimonial con Joe Manganiello, con quien lleva casada ocho años.

Las sospechas se avivaron tras la celebración de cumpleaños de la actriz, pues a través de sus redes sociales la famosa compartió varios momentos desde la isla de Capri, Italia, uno de sus destinos favoritos.

En las imágenes se le ve acompañada de sus amigos más cercanos, pero en ninguna aparece su esposo.

Y como a los internautas no se les va una también detectaron que la colombiana ya no usa sus anillos del dedo anular (compromiso y matrimonio) y lo peor: Vergara ya no sigue a Joe en Instagram.

Manganiello ante los cuestionamientos de sus seguidores por su ausencia en la celebración de la artista publicó un sombrío mensaje que causó polémica.

"Feliz cumpleaños Sofía", escribió junto a una fotografía en la que aparecen abrazados.

De inmediato los usuarios criticaron su fría felicitación y comentaron que la pareja no tarda en hacer oficial su rompimiento.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la información, mientras tanto la estrella de “Modern Family” continúa presumiendo sus vacaciones de “soltera”.