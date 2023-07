Salma Hayek revela su secreto para la eterna juventud

Salma Hayek sorprende cada que comparte videos o fotografías, pues a sus 56 años luce cuerpazo, pelazo y un rostro que parece que los años no pasan por ella.

Los envidiosos creerán que, como toda famosa, se somete a un sinfín de procedimientos estéticos y al aliado de muchos: el botox.

Lo cierto es que la veracruzana en varias ocasiones se ha pronunciado en contra de la toxina botulínica para retrasar los signos de la edad, sumándose a la lista de estrellas que van en contra de su uso como es el caso de Stevie Nicks, Julia Roberts y Meryl Streep.

Recientemente la actriz reveló su infalible secreto de la juventud eterna; fue durante el podcast de Kelly Ripa, que confesó que su aspecto natural se lo han dado horas y horas de meditación profunda.

"A veces, cuando medito, la gente me ve salir de la habitación y dice: Oh, por Dios. Te ves como de 20 años. En cambio, cuando no lo hago por algún tiempo, ¿adivina qué? La cara y todo se empieza a caer", contó.

Con las declaraciones Hayek deja claro que para verte radiante se debe estar bien desde el interior y por supuesto que la meditación hace lo suyo, pero se da una ayudadita con máquinas de radiofrecuencia, que le ayudan a que circule mejor la sangre, produciendo más colágeno y disminuyendo las cicatrices y la flacidez.